كارلوس ساينز بطلًا لـ رالي داكار السعودية 2020

المواطن - مروة نبيل

توج سائق فريق ميني، الإسباني كارلوس ساينز بلقب رالي داكار للمرة الثالثة في تاريخه، فيما حصل الأمريكي ريكي برابيك على لقب الدراجات النارية مع فريق هوندا.

وأنهى ساينز صاحب الـ57 عامًا، منافسات المرحلة الـ12 والأخيرة من رالي داكار السعودية 2020، متفوقًا بفارق 6 دقائق و21 ثانية على القطري ناصر العطية الذي يُدافع عن اللقب، فيما بات برابيك أول أمريكي يتوج باللقب في أي فئة.

وسبق أن توج الإسباني ساينز بلقب رالي داكار عامي 2010 و2018، وأصبح مجددًا السائق الأكبر سنًا الذي يحرز لقب السباق العالمي.

واستضافت السعودية منافسات رالي داكار 2020، بداية من الخامس من شهر يناير الجاري، الذي يُقام في آسيا للمرة الأولى، بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

Your (soon-to-be) winner of #Dakar2020 is ready to tackle the final stretch to @qiddiya and claim his prize on the podium!

Well done @rickyB357 and @RallyTeamHRC 🔥 pic.twitter.com/Rrmu7Nw3vj

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020