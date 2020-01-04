 كاميرون دياز تستقبل أول أبنائها

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أعلنت الممثلة الأمريكية، كاميرون دياز، اليوم الجمعة، عن استقبالها هي وزوجها بنجي مادن، أول أطفالهما، وذلك بعد 5 سنوات زواج.

وقالت دياز، 47 عاما، عبر إنستقرام، إن طفلتها رادكس أسرت قلبها هي ووالدها، وأن حضورها أكمل عائلتهما، ووعدت أن يحافظا على خصوصية حياة طفلتهما، موضحين أنهما لن يشاركا أي صور أو تفاصيل عنها في المستقبل.

وكانت كاميرون دياز وبنجي مادن، احتفلا بزفافهما في يناير 2015، وقالت عن عن زواجها إنه كان أفضل قرار اتخذته على الإطلاق، فهو الأفضل وأعظم إنسان، وشريك رائع.

يُذكر أن آخر الأعمال الفنية المعروضة لكاميرون دياز هو آني باك في عام 2014، ومن ضمن أشهر أفلامها القناع أو ذا ماسك مع الممثل الكوميدي الأمريكي جيم كارى عام 1994.

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