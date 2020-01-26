كندا تعلن عن أول إصابة بكورونا .. ووفاة 56 شخصاً في الصين

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الكندية، مساء أمس السبت، عن أول إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وذلك في مدينة تورونتو، كبرى مدن مقاطعة أونتاريو الرئيسية.

وكشف كبير مسؤولي الصحة في مقاطعة تورونتو، الدكتور ديفيد ويليامز، أن المصاب رجل خمسيني، عاد في يوم 22 يناير الجاري من مدينة ووهان الصينية، وشعر بالمرض فور عودته، واتصل بخدمة الطوارئ على الفور.

وأوضح أنه تم نقل الرجل إلى المستشفى وإجراء التحاليل اللازمة له، حيث جاءت نتيجتها إيجابية، لافتاً إلى أن حالته مستقرة في الوقت الحالي.

وأعلنت دولة الصين مساء أمس عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد، إلى 56 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 1975 حالة، في الصين فقط.

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