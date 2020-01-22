لقطات من احتفالات الأخضر بالتأهل إلى طوكيو
بعد الفوز على أوزبكستان بهدف

لقطات من احتفالات الأخضر بالتأهل إلى طوكيو

2020/01/22
الساعة 5:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم
المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 بعد الفوز على أوزبكستان اليوم، ليُشارك الأخضر في أولمبياد طوكيو بعد 24 عامًا من الغياب.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالات لاعبي الأخضر بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث حرصوا على رفع العلم السعودي والسجود احتفالًا بتحقيق الفوز.

الأخضر إلى طوكيو

وتألق المنتخب السعودي خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وفاز على أوزبكستان في الدور نصف النهائي بهدف دون رد سجله ناصر العمران.

وضمن المنتخب السعودي تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، وسيبدأ الاستعداد لنهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، حيث ينتظر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية التي ستُقام مساء اليوم الأربعاء.

يُذكر أن هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السعودي إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية منذ مشاركاته في نسخة أولمبياد أتلانتا 1996.

 

مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم
لاعب الأخضر يحتفل بالتأهل
مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم
احتفالات الأخضر بالتأهل للأولمبياد
مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم
لاعبو الأخضر يحتفلون بالهدف
مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم
لاعبو الأخضر

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