لقطات من ختام رالي داكار السعودية 2020

المواطن - مروة نبيل

اختتمت منافسات المرحلة الـ12 والأخيرة من سباق رالي داكار السعودية 2020، اليوم الجمعة، بفوز السائق الإسباني كارلوس ساينز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

رالي داكار السعودية 2020

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمشاركين على منصة التتويج في القدية، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معًا وسط سعادة كبيرة من الفائزين.

كما نشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها مقطع فيديو يوثق أبرز لحظات سباق رالي داكار السعودية 2020 مؤكدة أنه تجربة رائعة ستبقى في ذاكرة كل مشارك.

واحتضنت المملكة العربية السعودية منافسات سباق رالي داكار 2020، بداية من الخامس من شهر يناير الجاري، الذي يُقام في آسيا للمرة الأولى، وذلك بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا طوال السنوات الماضية.

وفاز في رالي داكار السعودية 2020 في فئة السيارات السائق الإسباني المخضرم كارلوس ساينز صاحب الـ57 عامًا، فيمل توج سائق فريق هوندا، الأمريكي ريك برابك بفئة الدراجات النارية للمرة الأولى في تاريخه.

واحتل الروسي أندري كارجينوف المركز الأول في فئة الشاحنات، وتصدر التشيلي إغناسيو كاسالي صدارة سباق رالي داكار السعودية 2020 في فئة الدراجات الرباعية، وحصد الأمريكي كيسي كاري المركز الأول في فئة العربات الصحراوية.

الراجحي وابن سعيدان

وتألق السائقان السعوديان يزيد الراجي وابن سعيدان في منافسات رالي داكار 2020، حيث أنهى الأول السباق في المركز الرابع كأفضل ترتيب للسعودية، فيما احتل الثاني المركز التاسع بالترتيب العام.

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