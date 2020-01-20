لوشيسكو: نتيجة مباراة الهلال ضد الفيصلي عادلة

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب الزعيم، الروماني رازفان لوشيسكو، أن نتيجة مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم عادلة، على الرغم من أن الأزرق كان قريبًا من خطف الثلاث نقاط.

الهلال ضد الفيصلي:

وعلق رازفان لوشيسكو على نتيجة مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم قائلًا: “توقعنا أن تكون المباراة صعبة مع الفيصلي، والنتيجة عادلة، فقد واجهنا فريقًا منظمًا، تقاسمنا معه اللقاء المتكافئ”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم: “وجدنا الصعوبة في الشوط الأول أمام فريق شرس دفاعيًّا ومتكتل، وبادرنا في آخر دقائق المباراة هجوميًا وغامرنا وتمكنا من التسجيل وخلق الفرص الخطيرة”

وأضاف المدرب الروماني: “استغل الفيصلي الكرات الثابتة، وحسموا النتيجة بتفوقهم فيها بسبب طول قامات مدافعيهم، كما تألق حارسنا عبدالله المعيوف وأنقذ هدفين، كما تألق حارسهم أيضا، وأنقذهم من فرص عدة”.

وعن بقاء إدواردو واستبدال بافيتيمبي غوميز، قال لوشيسكو: “لاعب مهم للغاية، ومزعج لدفاعات الخصوم، ولديه حس تهديفي عالٍ، وفي مثل هذه المباريات إيجاد الحلول صعب، تواجده يخلق لنا الفرص بكسر التنظيم الدفاعي للمنافس”.

وواصل: “خصائص إدواردو جعلتني استبدل غوميز وأبقي عليه، فهو لاعب متحرك وليس مهاجمًا كلاسيكيًّا، إدواردو يخلق المساحات لزملائه ويشتت دفاع الخصم، وأدوار جيوفينكو وإدواردو الدفاعية كانت فعالة، وتواجدهم كان مهمًّا اليوم”.

نتيجة مباراة الهلال:

واحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم المؤجلة من منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

ونجح سيباستيان جيوفنيكو في هز الشباك عند الدقيقة 47، وسجل خاليم هايلند هدف التعادل في شباك الزعيم عند الدقيقة 55، قبل أن يتقدم الأزرق مجددًا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء سددها كارلوس إدواردو، وأحرز هايلند التعادل في الدقيقة 92.

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