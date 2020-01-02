لوشيسكو يحدد صفقته الأولى لـ الهلال في يناير

المواطن - محمد سمعه

حدد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، الصفقة الأولى التي يرغب في ضمها للفريق الأول تحسبًا لرحيل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو عن صفوف الأزرق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت تقارير صحافية يونانية أشارت إلى أن لوشيسكو مهتم وبقوة بتدعيم مركز الجناح بضم البرتغالي أديرينو فيرينها لاعب وسط وجناح نادي باوك آثينا اليوناني في الميركاتو الشتوي ليكون بديلًا لـ جيوفنكو.

وسيحاول لوشيسكو إقناع اللاعب البرتغالي بالانضمام للهلال، خاصة أن الفرصة كبيرة للأزرق في استقطاب أي لاعب يريده بعد تألقه الآسيوي بنيل لقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019، واحتلاله للمركز الرابع ببطولة مونديال الأندية 2019 التي أُقيمت في قطر.

جماهير الهلال ترغب برحيل خربين وجيوفنكو

جدير بالذكر أن فئات عريضة من الجماهير الهلالية طالبت برحيل كل من السوري عمر خربين وجيوفنكو بسبب عدم تقديم أي منهما للأداء المنتظر ببطولة كأس العالم للأندية.

غوميز يُرعب جمهور الهلال

وتسبب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال في بث حالة من الرعب لجماهير أزرق العاصمة، وذلك قبل مواجهة النادي الفيصلي غدًا في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ونشر غوميز عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة له أمام إحدى الشواطئ التركية اليوم الخميس مع وجود علم يحمل لوني نادي غلطة سراي التركي فريق غوميز السابق.

وعلّق غوميز على الصورة قائلًا: إنها طريقة جديدة لأبدأ العام الجديد، أمام علم نادٍ أعطاني الكثير من الحب والشعور الرائع. وأضاف غوميز: أتمنى أن يعطيكم العام الجديد الصحة والسعادة التي تستحقونها، أخيكم بافيتيمبي.

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