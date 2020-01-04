ماجد عبدالله : مبروك للنصراويين وهذا بطل المباراة

المواطن - محمد سمعه

وجه ماجد عبدالله، نجم نادي النصر الأسبق، التهنئة للاعبي أصفر العاصمة بعد التتويج بلقب السوبر السعودي على حساب نادي التعاون.

وكتب عبدالله عبر حسابه في تويتر: ألف مبروك لجماهير العالمي واللاعبين ومجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية تحقيق بطولة السوبر السعودي من أمام التعاون.

وأضاف ماجد عبدالله: مادو كنت بطل المباراة شكرًا لأدائك البطولي اليوم.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل للنصر بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف بالدقيقة الثامنة والخمسين، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح فريق النصر.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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