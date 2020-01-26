ماذا قال لوبيتيجي على انتقال بانيجا إلى الشباب؟

المواطن - مروة نبيل

علق المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، جولين لوبيتيجي، على انتقال لاعبه الأرجنتيني إيفر بانيجا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وقال لوبيتيجي: “إيفر بانيجا لاعب رائع على المستوى الفني، كذلك يملك احترافية مذهلة، لذلك حاولنا استمراره معنا لفترة أطول، لكننا نحترم في النهاية قراره الشخصي بالانتقال إلى الشباب السعودي”.

وتابع مدرب إشبيلية خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “بانيجا سيشارك أساسيًّا مع الفريق خلال بقية مباريات الموسم، سواء في الليجا أو الدوري الأوروبي؛ للاستفادة من قدراته حتى نهاية الموسم الحالي”.

ونجح نادي الشباب في التعاقد مع إيفر بانيجا بعقد يمد لثلاثة مواسم بداية الموسم الرياضي المقبل في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي تعاقده مع إشبيلية صيف عام 2020، ورفض تجديده أو الانتقال إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني.

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