ماذا قدم دجانيني والسومة في أول 14 جولة؟

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير النادي الأهلي كثيرًا على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، دجانيني تافاريس والسوري عمر السومة في قيادة الراقي لتحقيق الفوز ضد الرائد اليوم.

ويلعب الرائد ضد الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، عند الساعة 8:10 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات دجانيني والسومة في أول 14 جولة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي والحالي.

وساهم دجانيني في تسجيل 7 أهداف مع النادي الأهلي في الموسم الماضي، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين، فيما نجح عمر السومة في إحراز 10 أهداف، وقام بصناعة 3 آخرين.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، سجل السومة 9 أهداف، فيما ساهم دجانيني في إحراز 10 أهداف حتى الآن، حيث سجل 8 أهداف وقام بصناعة هدفين.

وقبل مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة بالتساوي مع الفريق الريداوي صاحب المركز الرابع.

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