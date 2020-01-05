ماركو مارين .. ماكينة صناعة وتسجيل أهداف لا تتوقف

المواطن - مروة نبيل

نالت صفقة النادي الأهلي الجديدة، الألماني ماركو مارين، إشادة كبيرة سواء من النقاد الرياضيين أو الجماهير، التي أبدت سعادتها بالتعاقد مع اللاعب.

وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين قادمًا من صفوف فريق ريد ستار الصربي، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، ليدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ماركو مارين:

وعلق الناقد الرياضي محمد الشيخ على الصفقة قائلًا: “الأهلي كان يحتاج إلى صانع لعب.. ماركو مارين يتميز بأنه لاعب نشط وهداف، بالإضافة إلى أن قيمته الفنية عالية؛ نظرًا للأندية التي مثلها ومشاركته بكل المنتخبات السنية لألمانيا”.

وتابع الناقد الرياضي جمال عارف: “أرقام لاعب الأهلي الجديد ماركو مارين تدل أنه هداف وصانع لعب وإمكانياته كبيرة واختيار موفق من الإدارة الأهلاوية رغم الأحداث بالنادي”.

وأضاف عارف خلال تصريحاته قائلًا: “مشكلة الأهلي دفاعية منذ سنوات، ولابد أن تكون أولى صفقاته بهذه الخانة”.

وفي السياق ذاته، علق الناقد الرياضي طارق النوفل على صفقة الأهلي الجديدة، خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “ماركو مارين صفقة 5 نجوم للأهلي”.

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