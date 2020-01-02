“مالك شغل فيني” تصيب الأم بجلطة قلبية والنمر يحكي الواقعة

المواطن - سعد البحيري

“مالك شغل فيني” كلمة قد يقولها الشاب والفتاة لأمه أو أبيه دون أن يدري أنها قد تصيب الوالدين بالأذى النفسي والبدني والذي قد يصل حد الوفاة.

الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب والقسطرة والشرايين كشف عن وفاة أم بعد سماعها هذه الكلمات من فلذة كبدها الذي حملته كرها ووضعته كره.

وقال النمر في تحذير للأبناء والبنات من إغضاب الوالدين بدعوى التحرر.. ” ويل في الدنيا والآخرة لشاب أو فتاة أغضبت أمّها وأنزلت دموعها من الحزن حتى أتت بجلطة في القلب بدعوى التحرر من قيودها و”مالك شغل فيني”.

وعبَّر العديد من المواطنين عن رفضهم لمثل هذه السلوكيات التي تعتبر ضمن عقوق الوالدين حيث قال عبدالله بن ناصر: “برك بوالديك عبادة أمرك ربك بها، وعقوقك لهما كبيرة قد تحرمك دخول الجنة (لا يدخل الجنة عاق… ).

وعلقت الدكتورة آمنة سليمان بالقول: “يا الله… يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا” فيما قالت مغردة أخرى: ” لاحول ولاقوه إلا بالله يا رب تصلح بناتنا وشباب المسلمين تبعد عنهم عيال الحرام والأفكار الضالة يا رب”.

وقال مواطن معلقا على تغريدة الدكتور النمر: ” الله يجعل الموت سابق البلاء والله يصلح معطاء ولا يورينا ما نكره ويرحم حال هالام ويلطف به ويرد له مرد جميل”.

وأضاف محمد العنزي: ” هؤلاء تجاهلوا أن عقوق الوالدين من أسباب دخول النار! قال رسول الله ﷺ: (رَغم أنفُ، ثم رغم أنْف، ثُم رَغم أنْف، قيل:من؟ يا رسول اللهِ، قال:من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهُما، أو كليهِما فلم يدخلِ الجنة). صحيح مسلم طاعة الوالدين واجبة ما لم يأمراً بمعصية الله! وبرهما والإحسان لهما واجب.”

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