ما العلاقة التي تربط المحامية مفيدة عبدالرحمن بـ ياسمين الخطيب؟

المواطن- منة الله أشرف

يصادف اليوم الاثنين، ذكرى مرور 106 أعوام، على ولادة المحامية الراحلة مفيدة عبدالرحمن، وهي أول محامية وبرلمانية في مصر، وُلدت عام 1914، والتحقت بمدرسة داخلية للبنات في الخامسة من عمرها.

واحتفى موقع غوغل، بذكرى ميلاد مفيدة عبد الرحمن، وهي أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في القاهرة، وأول امرأة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية ، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوبي مصر، وأول محامية تترافع أمام محكمة النقض في البلاد.

واُختيرت مفيدة عبد الرحمن للدفاع عن السيدة درية شفيق وهي من رائدات حركة تحرير المرأة في مصر، وينسب لها الفضل في حصول المرأة المصرية على حق الانتخاب.

وفي الوقت ذاته، كانت مفيدة عبد الرحمن أم لـ 9 أبناء؛ ونظرًا لنجاحها في العمل ومع تربيتها لتسعة أبناء، فقد نالت لقب الأم العاملة المثالية.

وترتبط مفيدة عبد الرحمن التي توفيت عام 2002 عن عمر 88 عامًا، بـ الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، علاقة قرابة، بحسب ما أوضحت سابقًا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، فهي جدتها، زوجة الناشر محمد عبد اللطيف الخطيب، وهي شقيقة توحيدة عبد الرحمن أول طبيبة مصرية تتعين في مستشفى حكومي.

تابعنا على تواصل معنا على