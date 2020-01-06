ما علاقة نسرين طافش بطلاق أصالة والعريان ؟

المواطن - متابعة

علقت الفنانة السورية نسرين طافش على شائعة تسببها في إعلان الفنانة أصالة وطارق العريان انفصالهما.

وقالت نسرين طافش في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”: “الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها (أحمق) ويصدقها (غبي)، أما (العاقل) و(الراقي) و(المنجز) و(الواعي) فيعلم حق العلم، أن الإشاعة هي ضريبة النجاح، أنت من من أولئك (…)؟”.

وتابعت نسرين طافش: “بطبعي صريحة وواضحة، وسأبقى كذلك، ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن”.

وكانت شائعات قد ربطت منذ فترة بين نسرين طافش والعريان، لكن كلًّا منهما نفى الأمر.

ونفت نسرين طافش لبرنامج “عرب وود” حقيقة هذه الشائعات قائلة: “فعلًا ناس فاضية”.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت، اليوم، طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عامًا من زواجهما، ولديهما توأم هما “علي” و”آدم”.

وُلدت نسرين طافش في محافظة حلب لأب من أصول فلسطينية من صفد وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل- إضافة إلى مواطنتها السوريَّة- الجواز الجزائري نسبة لوالدتها.

وانتقلت نسرين طافش من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت منه في العام 2008، إلا أن مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرجها بكثير، حيث بدأ تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل هولاكو، ثم مثلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات: ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

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