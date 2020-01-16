ما قصة تغريدة ” الكأس محجوز ” بعد فوز الهلال بثنائية ؟

المواطن - محمد سمعه

فتح الناقد الرياضي والمتحدث الإعلامي السابق لنادي الهلال عبدالكريم الجاسر النار على الحكم الأسكتلندي بوبي مادين، حكم مباراة الهلال والاتفاق اليوم الخميس بكأس الملك.

وكتب عبدالكريم الجاسر عبر تويتر: “مهازل تحكيمية تُسيئ للمنافسات السعودية في لقاء الهلال والاتفاق، اتحاد الكرة يواصل الفشل حتى في إحضار حكام في مستوى الحكام السعوديين المتواضعين أصلًا، جلاتنبيرج أين أنت يا رجل، هكذا أصبح التحكيم لدينا بعدك”.

هجوم ناري على اتحاد القدم

وأضاف الجاسر: “يشكر اتحاد القدم السعودي على نجاحه في إحضار هؤلاء الحكام الذين فعلًا ليس لهم مثيل في العالم سواء في الساحة أو في الفار”.

وتابع الجاسر: “ساتر يا ساتر واضحة الأمور من البداية، حسبنا الله ونعم الوكيل، قلت لكم من الشوط الأول الكأس محجوز، وغرفة الفار لا زالت تعبث وتعبث، استدعاء الحكم في لقطة خارج المنطقة ونظامًا لا يحق لهم استدعاؤه سوى في حالة الاشتباه واتحاد الكرة ساكت لا يحاسب العابثين”.

شر البلية ما يُضحك

واختتم الجاسر تغريداته النارية قائلًا: “برافو حكم لقاء الهلال والاتفاق، تحكيم رائع ومفخرة للكرة السعودية، المفروض اتحاد القدم يكرم الحكام وحكام الفار على هذا الأداء الرائع، أتمنى من حكامنا السعوديين الاستفادة ونتبع نفس التحكيم الذي شاهدناه لنشاهده بـ لكأس العالم، شر البلية ما يُضحك”.

وفي وقت سابق، علّق عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي، تعليقًا ساخرًا، وذلك بعد فوز الهلال على نادي الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس.

وغرّد عبدالعزيز بغلف عبر حسابه في تويتر: “فاااري، يا فاري يا مدلع جاري، هاشتاق ولا أحلى”.

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