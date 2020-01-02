مباراة الأهلي والفيحاء تحل ثلاث أزمات

المواطن - محمد سمعه

نجحت مباراة الأهلي والفيحاء التي أُقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات دور ثمن النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في حل ثلاث أزمات تعرض لهم الراقي مؤخرًا.

وجاء فوز الراقي في لقاء الأهلي والفيحاء، لإعطاء الفريق دفعة معنوية بعد الخسارة من نادي الشباب بالجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري بهدف دون رد.

أما الأزمة الثانية والتي تم حلها بعد انتهاء مباراة الأهلي والفيحاء، هي هدوء الأوضاع قليلًا بالنادي ولدى الجماهير بعد حالة من الغضب العارم التي حدثت بعد الخسارة من الشباب وبسبب الأجواء المتوترة التي أحاطت الجمعية العمومية غير العادية للأهلي التي أُقيمت يوم الاثنين الماضي.

وبعد فوز الراقي بـ مباراة الأهلي والفيحاء، سيُركز الفريق الأهلاوي بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس على إجراء الصفقات المطلوبة للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يوسف بلايلي يُلمح بالرحيل

يذكر أن الراقي قد يواجه صدمة كبيرة بعد مباراة الأهلي والفيحاء، تتعلق برحيل الجزائري يوسف بلايلي عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الصحافي نبيل ديجوليت الصحافي بمجلة فرانس فوتبول الفرنسية قبل مباراة الأهلي والفيحاء إن يوسف بلايلي قرر الرحيل عن الأهلي في يناير، وذلك من أجل العودة إلى أوروبا، وتجاوز فترته السيئة التي خاضها مع نادي أنجيه الفرنسي.

وشارك يوسف بلايلي في مباراة الأهلي والفيحاء، اليوم الخميس في دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث لم يقدم الأداء المنتظر منه.

الأهلي يعبر الكمين

ونجح الراقي في عبور كمين مباراة الأهلي والفيحاء والصعود لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز بهدف دون رد.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث كانت الأفضلية لنادي الفيحاء في التسديد والاستحواذ على الكرة طوال مجريات الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي والفيحاء، كشر الأهلي عن أنيابه الهجومية حتى تمكن النجم السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الوحيد للأهلي بالدقيقة الـ84 مستغلًا خطأ من دفاعات نادي الفيحاء.

وتصدى الحارس ياسر المسيليم حارس الأهلي لركلة جزاء من لاعب الفيحاء نيتو بالدقيقة الـ89، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وسيواجه الأهلي الفائز من الرائد والوحدة في دور الثمانية بكأس الملك.

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