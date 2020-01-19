متحدث النصر يُطلق تغريدة مثيرة ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجه سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر هجومًا شديدًا ضد نادي الهلال، وذلك بسبب قرعة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019-2020.

وكتب الصرامي عبر حسابه في تويتر: “تنقل النصر بين مدن ومناطق المملكة لخوض مباريات الكأس حتى وصل لدور الأربعة، وما يزال التنقل مستمر لمواجهة قلعة الكؤوس النادي الأهلي في كلاسيكو منتظر وكبير، الفريق المنافس منذ بداية دور الـ64 وهو” رابض” في محيطه لا يغادر مهما كان حجم المنافس، حسبنا الله”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي محمد العنزي، المعروف بميوله النصراوية: إن نادي الهلال الأكثر استفادة من القرعة الظالمة التي جرت في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من حيث خوض معظم مبارياته في الرياض عكس نادي النصر.

وتحدث العنزي في برنامج الدوري مع وليد قائلًا: الهلال بداية من دور الـ64 وحتى دور الثمانية خاض كل المباريات في الرياض ما عدا لقاءً واحدًا خارج أرضه عكس نادي النصر، الذي خاض كل المباريات خارج أرضه ما عدا مباراة واحدة.

وأضاف العنزي: الهلال محظوظ للغاية في القرعة الظالمة التي جرت للبطولة والنصر كالعادة عانى.

سيواجه الهلال، فريق أبها في دور نصف النهائي، بينما يواجه النصر النادي الأهلي في شهر مارس المقبل.

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