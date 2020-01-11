مجلس الدفاع العماني يدعو العائلة المالكة لتحديد خليفة قابوس بن سعيد

المواطن- الرياض

دعا مجلس الدفاع العماني العائلة المالكة للانعقاد من أجل تحديد خليفة السلطان قابوس بن سعيد، والذي وافته المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 80 عاما.

وأصدر مجلس الدفاع العماني بيانا قال فيه: “استنادا لما نصت عليه المادة 6 من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وتعديلاته، فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع الأعضاء”.

وأضاف البيان: “سيظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد”.

وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان أعلن قبل قليل خبر وفاة السلطان قابوس، وأعلن الحداد 3 أيام وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام، كما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الخبر على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وبدأ التليفزيون العماني في بث القرآن الكريم.

كما أعلن البلاط السلطاني في عمان، أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون صباح اليوم السبت.

ولد السلطان قابوس عام 1940، وتولى مقاليد حكم بلاده عام 1970، وحكمها لمدة 50 عاما.

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