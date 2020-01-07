مخابز تستخدم أكياس النايلون رغم التحذيرات.. والأهالي يطالبون بتكثيف الرقابة

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا عدد من المواطنين في عدة محافظات من جازان من استخدام بعض المخابز لأكياس النايلون والبلاستيك في عدد كبير من المخابز رغم التحذيرات التي أطلقتها حماية المستهلك والبلديات بسبب المواد الضارة التي توثر على الجسم.

وقال العديد من الأهالي لـ”المواطن“، “ما زالت عملية تعبئة الخبز في أكياس النايلون والبلاستكية تشكل هاجساً يؤرق المستهلك رغم التحذيرات من استخدامها، حيث إن هناك مخابز كثيرة تتعمد استخدام النايلون في المخابز وذلك لرخص قيمته، علماً بأن الأمانة والبلديات تنظم حملة توعوية شملت أغلب مخابز التميس، ولكن هناك مخابز خارج المحافظات وفي القرى والهجر تستخدم أكياس النايلون دون جدوى أو خوف من الرقابة.

وبيَّن الأهالي: عندما نذهب إلى شراء خبز من المخابز فإننا نجد أكياس النايلون والتي يضعها العامل بجانب الفرن أو قرب موضع الخبز، وعندما نسأل أين الأكياس الورقية المخصصة للخبز فإنه ينكر وجودها أو أنها قد نفدت، وعند الإلحاح عليه فإنه يقوم باستخراجها من تحت الطاولة حيث يعتمد تخبئتها وإظهارها في حالة طلبها من قبل الزبون أو في حالة دخول الرقابة عليه.

فيما ناشد الأهالي عبر الـ”المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة على المخابز في القرى والهجر وأيضاً الواقعة في أطراف التجمعات السكانية.

تابعنا على تواصل معنا على