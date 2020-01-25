المواطن – محمد سمعه

علّق المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للاتحاد، على تعادل فريقه أمس السبت ضد نادي العدالة بالجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال تين كات: “الاتحاد يُعاني هجوميًّا، وهذه هي المشكلة الأكبر للفريق منذ قدومي”.

وتابع مدرب الاتحاد: “بريجوفيتش غير مفيد للاتحاد؛ ولهذا لا أشركه، ولا زلت أبحث عن الهداف للفريق”.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 15 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد العدالة عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

يذكر أن الإدارة الاتحادية باتت قريبة من ضم المهاجم المغربي أيوب الكعبي ليكون بديلًا لبريجوفيتش الذي أصبح قريبًا من الانتقال لنادي بيشكتاش التركي.