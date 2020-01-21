مدرب الرائد وبقير ومبولحي الأفضل في شهر ديسمبر

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، الفائزين بجوائز أفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى، خلال منافسات شهر ديسمبر في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصد المدير الفني لفريق الرائد، الألباني بيسنيك هاسي جائزة أفضل مدرب، بعدما تمكن من الصعود بالفريق الريداوي من المركز الـ13 إلى السادس خلال الجولات 9، 10، 11، 12 و13، عقب حصوله على العلامة الكاملة من الخمس مواجهات.

واختارت اللجنة الفنية، نجم فريق أبها، سعد بقير وحارس الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي لجائزتي أفضل لاعب وحارس مرمى، بعد حصدهما النقاط الأعلى في المعايير التي سبق وأعلنت عنها.

وكانت اللجنة الفنية، والتي تضم خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف ويوسف الغدير، قد أعلنت عن دمج لقاءات شهر نوفمبر مع لقاءات ديسمبر؛ بسبب تغيير جدولة مباريات الجولتين الـ11- 15.

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