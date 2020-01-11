مرسيدس تكشف عن سيارتها الاختبارية Vision AVTR

المواطن - متابعة

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الكشف عن سيارتها Vision AVTR، وذلك في أول ظهور للسيارة الاختبارية في معرض إلكترونيات المستهلك CES، مستوحاة من فيلم Avatar.

ويعتبر تصميم Vision AVTR مستقبليًّا، كما استغنى عن الطابع التقليدي في السيارات، حيث نشاهد أن خارجية السيارة تأتي بـ33 من الشفرات الصغيرة والتي تقوم بالفتح والغلق بشكل يحاكي تنفس وحركة الكائنات.

وتأتي مقاعد السيارة بجلود نباتية مصنوعة من مواد معاد تدويرها من القماش والبلاستيك المستعمل.

وزودت مرسيدس Vision AVTR الاختبارية بحزمة بطاريات 110 كيلو واط/ س بخلايا عضوية مبنية على مادة الجرافين، مع إمكانية شحنها في 15 دقيقة فقط بمدى 700 كيلومتر، ومحركات كهربائية بقوة إجمالية 470 حصانًا.

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