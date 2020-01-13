مرضى بعد تأسيس جمعية⁧‫ الكلى‬⁩ بحائل: بشرى خير

المواطن - عارف السويدي - حائل

استبشر مرضى الفشل الكلوي بمنطقة حائل بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، بالموافقة على تأسيس جمعية مرضى الكلى في حائل، حيث تعد هذه الجمعية الأول من نوعها في المملكة وتُعنى بخدمة مرضى الكلى ونشر ثقافة التبرع.

ومن المقرر أن تهتم هذه الجمعية بمرضى الفشل الكلوي من الجوانب التوعوية والعلاجية والمجتمعية والخدمات التي يتم تقديمها للمحتاجين ممن أُصيبوا بالمرض.

وعبر بعض المرضى بالفشل الكلوي، في تصريحات إلى “المواطن“، عن سعادتهم بتأسيس الجمعية التي ستقدم العون لهم، وقال المواطن رميح الشمري: إن وجود مثل هذه الجمعيات يعتبر تخفيف لمعاناتهم وتلبية احتياجات الصغير والكبير لتكون لهم دعمًا بشكل معنوي قبل المادي.

أما نهار الشمري فأكد أن والدته مريضة فشل كلوي وتجري عمليات الغسيل ثلاثة أيام في الأسبوع بمركز الكلى، مستبشرًا بإنشاء هذه الجمعية وأن تكون عونًا لهم، مؤكدًا أنه ستمنح حياة جديدة لمن يعانون من هذا المرض.

من جهته، قال الإعلامي معزي السويدي: إن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء الجمعية قرار إنساني في محله، الهدف منه مساعدة مرضى الفشل الكلوي المحتاجين والإسهام بتأمين الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالفشل الكلوي.

وبالنسبة إلى رائدة الحميد أحد الناشطات الاجتماعيات بالمنطقة، ولفتة اجتماعية وتشجيع ودعم للبحث العلمي وبرامج التوعية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي وزراعتها ودعم برامج التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيًّا بالسبل المتاحة.

في سياق متصل، أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية سفانة الطبية وعضو الجمعية للكلى المستحدثة بحائل، علي الضبعان، أن هذه الجمعية ستهتم بجميع الجوانب العلاجية والاجتماعية لمرضى الفشل الكلوي ولأقاربهم من الدرجة الأولى وفقًا لأعلى المعايير.

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