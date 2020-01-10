مريض يفترش الأرض في مستشفى أُحد وصحة المدينة تعتذر

المواطن - المدينة المنورة

أظهرت صورة متداولة وجود مريض يفترش الأرض في قسم الطوارئ بمستشفى أحد، ما تسبب في حالة من التذمر والضجر بين الأهالي بسبب الإهمال في هذا المستشفى.

البداية كانت مع صورة نشرها الإعلامي خالد الشاماني وعلق عليها بالقول: بعد المريضة المنومة خارج طوارئ مستشفى أحد، شاهد مريضًا آخر مفترشًا على البلاط في قسم الطوارئ.

وانهالت التعليقات التي تطالب بالتدخل والتحقيق في هذه الواقعة حيث قال أحد المواطنين: “الحقيقة المشكلة إدارية بحتة فمستشفى أحد مجهز ليكون مساندًا لمستشفى الملك فهد ويا ليت يُسمى باسم قائدنا الملك سلمان، فالمبنى جاهز والأجهزة موجودة لكن بشرط أن يكون بنفس مستوى إدارة مستشفى الملك فهد والخريجون السعوديون موجودون.. غير معقول أربعين سنة لا يوجد إلا مستشفى الملك فهد وعدد السكان يقارب المليون ونصف”.

وعلى الفور تفاعلت صحة المدينة مع الواقعة ووعدت بفتح تحقيق عاجل حيث علقت بالقول: تتقدم صحة المدينة بالشكر للأخ خالد الشاماني على نقل الصورة، وبعد الرجوع لكاميرات المراقبة ومشاهدة الخطأ الذي حصل، فإن صحة المدينة تعتذر عما حصل وتم إحالة الموضوع للتحقيق عاجلًا مع كل من تسبب في عدم حصول المريض على الخدمة الصحية اللائقة.

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