مساعد الدوسري يصل لنصف نهائي بطولة العالم للإكس بوكس

المواطن - الرياض

أعرب لاعب المنتخب السعودي للألعاب الإلكترونية والذهنية مساعد الدوسري، عن سعادته بالوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم FIFA 20، المقامة في أمريكا.

ونشر الدوسري مقطع فيديو له على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أعرب خلاله عن سعادته بالوصول إلى نصف نهائي البطولة، وتوجه بالشكر لرئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، والذي قال إنه سبب وصوله هذه المرحلة، وإنه مؤسس الرياضة الإلكترونية في المملكة.

اللهم لك الحمد حتى ترضى وصلت نصف النهائي وبكرة نكمل المشوار هذي رساله بسيطه لكم شكراً شكراً لكم .. ولاتنسون #تركي_آل_الشيخ @Turki_alalshikh من دعائكم 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/89an2PE50o — مساعد الدوسري (@Msdossary7) January 19, 2020

وأضاف الدوسري أنه سيخوض اليوم مباراة نصف النهائي، ولكنه يتمنى أن يستقبل التهنئة في نهاية البطولة، بفوزه بالمركز الأول في البطولة، وليس أي مركز آخر.

وعلق الدوسري على الفيديو قائلاً: ” اللهم لك الحمد حتى ترضى، وصلت نصف النهائي وبكرة نكمل المشوار، هذه رسالة بسيطة لكم، شكراً شكراً لكم، ولا تنسوا تركي آل الشيخ من دعائكم”.

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة الدوسري قائلاً: “كفو، جب لنا الكأس”، ليرد الدوسري “بإذن الله يا رب، وترجع لنا سالم غانم يا أبو ناصر”.

يذكر أن 31 شخصاً من لاعبي أجهزة إكس بوكس في العالم، يشاركون في البطولة المقامة في أتلانتا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقام البطولة التي تستمر ثلاثة أيام في ملعب ELEAGUE Arena” “، على ثلاث مراحل.

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