مسرحية عطل فني بموسم الرياض .. كوميديا رهيبة

المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى حجز تذاكر مسرحية عطل فني؛ للاستمتاع بالكوميديا الراقية.

وقال موسم الرياض في تغريدة: “أبطال مسرحيَّة عطل فني وعدونا في المؤتمر الصحفي بعمل رهيب.. اللي ما حجز تذكرة.. يلحق الحين عبر هذا الرابط (هنا)”.

أبطال مسرحيَّة عطل فني وعدونا في المؤتمر الصحفي بعمل رهيب 😍

اللي ما حجز تذكرة .. يلحق الحين 🔥https://t.co/isoUO1Aq2H#شتاء_الرياض pic.twitter.com/4cBRoS49ER — شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) January 8, 2020

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشِّنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدَّد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمَّى “شتاء الرياض”، وهو المسمَّى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتر وندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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