مصرع عناصر حوثية بنيران الجيش اليمني في البيضاء

المواطن - واس

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهات قانية وناطع وفضحه بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأكد مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مصرع عدد من عناصر الميليشيا بينهم القيادي المدعو “حبيب صالح محرم القحطاني”، وجرح آخرون أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بالقرب من منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال المحافظة.

وسقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي على يد الجيش الوطني اليمني في جبهات مديرية ناطع وفي منطقة فضحة بمديرية الملاجم خلال اشتباكات اندلعت فجر اليوم.

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