مصرع وإصابة 6 في حادث مروع على طريق مطار عرعر 

2020/01/28
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الشمالية 

تسبب حادث مروري مروع في وفاة شخص وإصابة 6 آخرين على طريق مطار عرعر.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت مساء اليوم الثلاثاء بلاغًا من مواطن بوجود حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر وفرقتين إسعافيتين تابعتين لوزارة الصحة، وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين تقلان ستة أشخاص، سعوديي الجنسية، ونتج عن هذا الحادث وفاة ثلاثة منهم وتعرض ثلاثة آخرين لإصابات متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة.

وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

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