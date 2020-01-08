مصر: حريصون على أمن واستقرار الخليج وضمان عدم التصعيد

المواطن - متابعة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر حريصة على أمن واستقرار منطقة الخليج وضمان عدم التصعيد في المنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

وقال خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان في اجتماع بشأن ليبيا: إن القاهرة تؤيد الحل السياسي للأزمة الليبية وتركيا تدعم عناصر متطرفة على قوائم عقوبات مجلس الأمن.

وأضاف شكري: ”نرى أن الحلول السياسية للصراع في ليبيا يجب أن يتفاوض عليها أطراف شرعية”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي: إن الاتفاق بين السراج وتركيا يثير قلقًا كبيرًا وغير شرعي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاسٍ على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرةً إياها “حادثًا غادرًا وجبانًا نفذته الطائرات الأمريكية”.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ“داعم للإرهاب”.

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