مصور يوثق الهالة 22 فوق جبال الألب السويسرية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

التقط مصور عرضًا مبهرًا أثناء التزلج على جبال الألب السويسرية، حيث تمكن من التقاط اللحظة التي جمدت فيها بلورات الجليد في الجو، مما خلق هالة مثالية حول الشمس.

وتحدث هذه الظاهرة البصرية، والتي تُعرف علميًا باسم 22° halo أو الهالة 22°، عندما تعكس بلورات الجليد المعلقة في الهواء ضوء الشمس أو القمر، فيجعلهما أكبر بمقدار 22 ضعفًا.

وقال المصور شنايدر: إنه كان يتزلج على الجبل عندما نظر وراءه نحو القمة، وشاهد المنظر البديع يتشكل، متابعًا: كانت الهالة غير واضحة في البداية حتى اكتملت لهذا الشكل.

واستطرد: لقد فتنت بالانعكاسات التي شكلت الحلقتين حول الشمس، واستخدمت الوقت فقط مع الهاتف الذكي لتوثيقها.

وأخبر شنايدر أن درجة الحرارة وقتها كانت 7 درجات تحت الصفر.

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