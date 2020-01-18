معدية العمري تكشف لـ”المواطن” أسرار منصة التبرع بالدم سافينيو

المواطن - محمد الغبيشي

كشفت الطالبة معدية بنت محمد العمري عن السبب الرئيسي الذي دفعها لابتكار منصة للتبرع بالدم، حيث قالت إن ذلك بسبب حادث مروري لإحدى صديقاتها، ونظراً لندرة فصيلة دمها والبحث عن متبرع متطابق أخذ ذلك وقتاً طويلاً؛ ما دفعها للتفكير جديًّا بعمل هذه المنصة.

وقالت الطالبة التي تدرس بالسنة الخامسة قسم طب بشري لـ”المواطن“: إن إصراري للهدف المنشود واجهته بعض الصعوبات ولكن بفضل لله ثم بفضل عزيمتي وإصراري استطعت الوصول إلى الهدف وهو إنشاء تطبيق ” سافينيو ” منصة التبرع بالدم، وهو تطبيق يساعد المتبرعين بالدم للوصول إليه والدخول والمشاركة في أي مكان في المملكة العربية السعودية ومن ثم في حالة الاحتياج لطلب الدعم بالدم يكون جاهز ومتوفر في آي مكان من المملكة.

وأضافت معدية “بدأنا هذا التطبيق في عام ٢٠١٦ م، وقمنا بتطويره في ٢٠١٨ م، وتم سحبه من المتجر بشكل مؤقت حاليا، فيما بدأنا في حملات سافينو التطوعية وهي امتداد لمشروع سافينو وهي منصة ” sapheno.com ” ولها موقع على شبكة الإنترنت وهو موقع منظم لحملات التطوعية وحملات التبرع بالدم في كافة أنحاء المملكة، وحصل هذا المشروع على المركز الثالث في جائزة جدة للإبداع “.

واختتمت معدية بالقول إنه على كل من لديه مبادرة أو فكرة تخدم المجتمع عليه في البداية دراسة تلك المبادرة من جميع الجوانب دراسة كاملة ولابد أن تحقق معنى الاستدامة ولا بد من وجود فريق عمل، والإيمان بالفكرة، والبحث عن المرشدين والموجهين والمتخصصين في هذا المجال الخاص بالمبادرة، سواءً مجال صحي أو تثقيفي أو أي مجال، متمنية مع نهاية ٢٠٢٠ م أن تكون هناك مبادرات نسائية لبنات القنفذة بصفة عامة.

وطالبت ” معدية ” من خلال “المواطن” مسك الخيرية بزيارة محافظة القنفذة والاطلاع على مواهب شباب وشابات المحافظة والذين لديهم الكثير والكثير من الإبداعات على مستويات عدة ومتنوعة.

الجدير بالذكر فقد عرضت طالبة الطب قسم طب بشري بجامعة ام القرى فرع القنفذة تجربتها على مسرح مهرجان حلي حالي الثالث ، تحت إشراف بلدية مركز حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة .

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