مفاجأة بشأن قيمة صفقة جديدة لنادٍ سعودي

المواطن - مروة نبيل

كشف أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مفاجأة بشأن صفقة جديدة أبرمها نادٍ سعودي خلال الفترة الحالية.

وقال الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لاعب قيمته السوقية 600 ألف يورو وقيمة انتقاله الأخيرة 700 ألف يورو وقع لنادٍ سعودي بـ3 مليون يورو قيمة انتقال ومثلها رواتب سنوية!”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الأمير عبر “تويتر”، وبدأت في التنبؤ باسم الصفقة التي يقصدها، حيث توقع البعض أن يكون الألماني مارك مارين الذي أعلن الأهلي عن ضمه، أو صفقة الاتحاد الجديدة ليوناردو جيل.

وبدأت الأندية في التعاقد مع لاعبين أجانب، بعد فتح فترة القيد الشتوية؛ لتدعيم صفوفها؛ أملًا في الظهور بشكل جيد وتحسين النتائج خلال المباريات المتبقية هذا الموسم.

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