مفاجأة تُحفز الهلاليين على شراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي

المواطن - محمد سمعه

حفز ” جاهز” الراعي لفريق الهلال، جماهير الزعيم وذلك من أجل الإقبال على شراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر ” جاهز” عبر حسابه في تويتر أنه سيتم السحب على جوائز لـ 30 تذكرة موحدة أفراد من تذاكر مباراة الهلال والأهلي إضافة إلى السحب على 10 تذاكر موحدة عوائل من تذاكر مباراة الهلال والأهلي.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة صلة الرياضية، أمس الأحد، عن طرح تذاكر مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي، سيحتضن ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مباراة الهلال ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى الفريق الهلالي بطل آسيا إلى تحقيق الفوز وذلك من أجل الاقتراب من نادي النصر المتصدر حاليًا برصيد 29 نقطة.

وكشفت صلة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أمس الأحد، عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي المقبلة، وجاءت بالأسعار التالية؛ 100 ريال للقسمين “F-D” أفراد، 150 ريالًا القسم “E” أفراد، و50 ريالًا باقي الأقسام.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي الأخرى كالتالي؛ 600 ريال فضية عائلات، 800 ريال فضية أفراد وذهبية عائلات، ألف ريال ذهبية أفراد، 1500 ريال بلاتينية عائلات وأفراد، و3000 بلاتينية أفراد بلس.

وعند طرح تذاكر مباراة الهلال والأهلي، سيكون القسم “D-E-F-G” مخصصًا لجماهير الهلال أفراد، والقسم “A-H” لجماهير الزعيم عائلات، فيما تم تخصص القسم “C” لجماهير الأهلي أفراد والقسم “B” لجماهير الراقي عائلات.

وقبل طرح تذاكر مباراة الهلال والأهلي، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، ويملك مباراتين مؤجلتين، فيما يقع الراقي في المركز الرابع بـ23 نقطة.

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