مفاجأة من فيتوريا قبل مواجهة العدالة

المواطن - محمد سمعه

جهز المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، مفاجأة سارة للفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة نادي العدالة اليوم الجمعة في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن يدفع فيتوريا باللاعب عبدالرحمن العبيد في التشكيل الأساسي لنادي النصر استعدادًا لمواجهة العدالة، وذلك بعد أن أصبح اللاعب جاهزًا بعد تعافيه من إصابة التمزق العضلي التي عانى منها منذ ثلاثة أشهر.

وستنطلق مباراة النصر والعدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في تمام الساعة الـ17:55 مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى نادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتفادي مفاجآت فريق العدالة، من أجل العبور للمربع الذهبي ببطولة كأس الملك. وفي الخامس من يناير الجاري، أطلق يسري الباشا مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة تصريحات نارية، وذلك قبل مواجهة نادي النصر. وقال يسري الباشا: طموحنا تخطي النصر والوصول إلى نصف نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي. وتأهل العدالة لمواجهة النصر بعد الفوز على الشعلة السبت الموافق الرابع من يناير بثنائية نظيفة. وفي حال نجح النصر في الفوز على العدالة، فسوف يواجه الفائز من مباراة الأهلي والوحدة في دور الأربعة. وكان النصر فاز على العدالة بالجولة الـ12 من بطولة الدوري في الموسم الجاري بثلاثية دون رد قبل لقاء الفريقين في الكأس.

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