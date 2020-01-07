مقتل 11 جندياً يمنياً بقصف لميليشيا الحوثي شمال الضالع

المواطن - متابعة

قُتِل 11 جندياً يمنياً وجرح آخرون بقصف صاروخي من ميليشيات الحوثي، استهدف معسكراً للقوات الحكومية شمال محافظة الضالع.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيات استهدفت صباح اليوم معسكر الصدرين في منطقة مريش بصاروخ باليستي أدى سقوطه داخل المعسكر إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقا لـ”العربية”.

وكانت ميليشيا الحوثي قد شنت أمس الاثنين، قصفاً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة بالقرب من نقاط المراقبة الأممية في مدينة الحديدة، وذلك في مواصلة انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة غرب اليمن منذ ديسمبر 2018.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الانقلابيين استهدفوا مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة كليو 16 شرق الحديدة، ومواقع أخرى بالقرب من مطاحن البحر الأحمر، التي تقع في إطار نقطة المراقبة الثالثة.

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