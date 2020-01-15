مقولة تُغضب جماهير النصر والأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تفاعلت فئات عديدة من جماهير أندية “النصر والأهلي والاتحاد والتعاون” مع ما قاله الحكم السابق فهد المرداسي حول حديثه بالأرقام عن أكثر الفرق التي تضررت من التحكيم ونالت ضربات جزاء خلال الجولات الماضية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدت الجماهير اندهاشها وغضبها من مقولة فهد المرداسي التي تحدث عنها، وأكد أن الهلال الأكثر تضررًا تحكيميًّا بحرمانه من سبع ركلات جزاء صحيحة، بجانب أن النصر حُرم من الحصول على خمس ركلات، ونادي التعاون كان الأكثر استفادة من التحكيم بتسع ركلات جزاء لم تُحتسب عليه.

ورأت فئات عديدة من جماهير الأهلي والنصر والاتحاد أن الأرقام التي اعتمد عليها الخبير التحكيمي فهد المرداسي في برنامج “الدوري مع وليد” ليست صحيحة.

وفي وقت سابق، هاجم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم حكمًا سعوديًّا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أنه لا يثق به.

وقال محمد القاسم: “سقط سقوطًا مريعًا كحكم بسبب (……) نسأل الله له التوبة والهداية، والآن يريد أن نثق به وبمفكرته الكاذبة والموجهة نحو التعاون لأسباب يعرفها ونعرفها”.

وتابع رئيس نادي التعاون تغريدته قائلًا: “أقول له راجع نفسك، وإن زدت زدنا.. لم نثق بك بالملعب، نثق بك خارجه!”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة محمد القاسم على “تويتر”، وأكدوا أنه يقصد الخبير التحكيمي فهد المرداسي، بسبب حالات مفكرة المرداسي لركلات الجزاء المحتسبة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الـ14.

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