منتخب السعودية يرفع راية التحدي

المواطن - مروة نبيل

يسعى لاعبو منتخب السعودية الأولمبي لمواصلة التألق خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند خلال مواجهة أوزبكستان اليوم.

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

منتخب السعودية

ويرفع لاعبو منتخب السعودية شعار التحدي في مباراة أوزبكستان اليوم، حيث يطمحوا لتكليل مجهودهم طوال منافسات البطولة الآسيوية بالوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب وضمان التأهل إلى الأولمبياد.

وغاب الأخضر عن المشاركة في الأولمبياد منذ 24 عامًا، حيث تعود مشاركته الأخيرة إلى دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا 1996، ويطمح الجيل الحالي بقيادة مدربه المميز سعد الشهري بالتأهل بعد أعوام من الغياب.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

وتألق الأخضر بشكل لافت في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، حيث تصدر منتخب السعودية ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، ونال لاعبه عبدالرحمن غريب لقب أفضل لاعب في دور المجموعات، وحصد فراس البريكان لقب أجمل هدف.

وواصل الأخضر تألقه وفاز في الدور ربع النهائي على البلد المضيف تايلاند بهدف دون رد، ليصعد إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وملاقاة منتخب أوزبكستان بعدما اكتسح نظيره الإماراتي بخماسية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية، الأحد المقبل، بين الفائز من مباراة الأخضر وأوزبكستان، والمنتخب الفائز من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام في وقت لاحق اليوم.

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