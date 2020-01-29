منصور بن مشعل يحسم مسألة رحيله عن الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حسم الأمير منصور بن مشعل، المشرف على الكرة في الأهلي، مصيره حول الرحيل عن الراقي، وذلك بعد إسقاط الهيئة العامة للرياضة لعضوية الرئيس السابق للأهلي أحمد الصائغ.

وقال الأمير منصور بن مشعل: “الأهلي أمانة، لن أرحل عنه ولن أبتعد عنه، حتى وإن رحلت عن منصبي فلن أترك الأهلي وسأظل داعمًا له”.

وأتت هذه التصريحات لتُطمئن الجمهور الأهلاوي الذي شعر بالقلق؛ بسبب عدم وجود استقرار إداري نتيجة إسقاط عضوية أحمد الصائغ وعضو الجمعية العمومية بالأهلي محمد بن عبدالهادي الجهني.

وذكرت هيئة الرياضة في بيانها قائلة: “إلحاقًا بالبيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 4 يناير 2020، والذي تضمن قيام وكالة شؤون الرياضة والإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة بالتحقيق فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي والمنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2019، ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات، فإن الهيئة العامة للرياضة وبعد اكتمال التحقيق في هذا الشأن وبعد استيفاء كافة الإجراءات والإفادات الخاصة بما تم رفعه من قبل الجمعية العمومية للنادي الأهلي، فقد صدرت القرارات التالية”.

1- إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ؛ استنادًا إلى المادة رقم (88/2/و) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

2- إسقاط عضوية عضو الجمعية العمومية بالنادي محمد بن عبدالهادي الجهني؛ استنادًا إلى المواد رقم (88/2/و)، (88/2/ ب) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضة ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات.

3- إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ولائحة العمل مع الوسطاء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها حسب الاختصاص.

4- فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة بسبب نقص النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وفقًا لنص المادة (18/ 1) اعتبارًا من اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 وحتى يوم الأحد 2 فبراير 2020، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير 2020 وفق البرنامج الزمني الخاص بذلك، على أن يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي وفق الصلاحيات الممنوحة له حسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد.

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