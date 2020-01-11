موعد مباراة السعودية وقطر

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لمواجهة نظيره القطري غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية للفريقين ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًا في تايلاند.

وستنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد قطر في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وانتهت الخميس الماضي مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان التي أُقيمت على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة السعودية ضد اليابان بشكل سريع من المنتخبين، وحاول كل منهما هز الشباك مبكرًا، إلا أن محاولاتهما لم تنجح، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المواجهة الآسيوية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان اليوم، تمكن نجم الأخضر، أيمن الخليف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 48، قبل أن ينجح الساموراي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 56.

ونجح عبدالرحمن غريب في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 88، لتنتهي مباراة السعودية ضد اليابان بفوز الأخضر في بداية مشواره بـ بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وحصده لثلاث نقاط هامة.

ويحتل المنتخب السعودي حاليًا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد منتخب قطر بالمركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل ضد المنتخب السوري بالجولة الأولى.

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