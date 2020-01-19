موعد مباراة الهلال والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

يحل نادي الهلال غدًا الاثنين ضيفًا على النادي الفيصلي ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستنطلق مباراة الهلال والفيصلي غدًا في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وستنقل قناة KSA SPORTS HD 1 مباراة الفيصلي والهلال بتعليق بلال علام.

وفي الثالث من يناير الجاري، تقابل الفيصلي مع الهلال في دور ثمن النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز الهلال بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وقبل إقامة مباراة الهلال والفيصلي، كان الفريق الهلالي ضمن التأهل إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نادي الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف في دور الثمانية.

وكان الهلال فاز في الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر الفيصلي من نادي الرائد بهدف دون رد بالجولة الـ14.

وقبل المباراة، يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، الذي يملك أيضًا 30 نقطة، بينما يتواجد النادي الفيصلي في المركز التاسع برصيد عشرين نقطة.

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