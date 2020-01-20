موقع قياس يبدأ تسجيل الطالبات في اختبار التحصيلي

المواطن - الرياض

بدأ مركز قياس اليوم فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي ورقي – طالبات وذلك بعد مرور أسبوع على فتح التسجيل في الاختبار التحصيلي للطلاب عبر موقع قياس الرسمي.

وكان مركز قياس، أعلن الاثنين الماضي فتح باب التسجيل في اختبار التحصيلي للطلاب مشيرًا إلى أن التسجيل سيتاح للطالبات اليوم الاثنين 20-01-2020م.

وأضاف قياس أنه يمكن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي من خلال موقع قياس على الرابط التالي (اضغط هنا).

هدف الاختبار التحصيلي :

ويهدف الاختبار التحصيلي إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة، وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية (العلمي).

وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية:

1- الأحياء

2- الكيمياء

3- الفيزياء

4- الرياضيات

طبيعة أسئلة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية:

تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة- فهم- تطبيق.. إلخ.

تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:

20 % من الصف الأول.

30 % من الصف الثاني.

50 % من الصف الثالث.

وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​

أما النوع الثاني فهو اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية

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