ميسي يفتقد تواجد رونالدو في الدوري الإسباني

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد والانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، أثر على نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واستمرت منافسة رونالدو وميسي لمدة 9 مواسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يرحل عن ريال مدريد وينضم إلى الفريق الأول بنادي يوفنتوس صيف عام 2018.

وشهدت فترة تواجد رونالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منافسة شرسة للغاية بينه وبين ليونيل ميسي على جميع الجوائز الفردية.

وقال ميسي: “عندما كان في ريال مدريد، كانت المباريات مميزة.. مبارياتنا أمام الريال دائمًا ما تكون رائعة، لكن في وجود كريستيانو فالأمر مختلف”.

وأضاف النجم الأرجنتيني خلال تصريحاته لشبكة DAZN: “في وجود كريستيانو مواجهات ريال مدريد كانت أقوى وأكثر تميزًا.. لكن ذلك الآن أصبح من الماضي”.

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