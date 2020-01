ناصر العمران يُسبب شدًا وجذبًا بين حساب الأخضر والآسيوي

المواطن - محمد سمعه

تسبب هدف اللاعب ناصر العمران نجم المنتخب السعودي الأولمبي في إثارة الشد والجذب بين حساب الأخضر في موقع ” تويتر” وموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الإنترنت.

وكان ناصر العمران سجل هدف الفوز للمنتخب السعودي في شباك، منتخب أوزبكستان اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث عبر بالأخضر للمباراة النهائية في البطولة وإلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال موقع الاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت إن اللاعب عبدالله الحمدان هو من سجل هدف فوز المنتخب السعودي في شباك المنتخب الأوزبكي، وليس اللاعب ناصر العمران.

وعلى النقيض تمامًا، ذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر ” تويتر” أن اللاعب ناصر العمران هو من سجل هدف الفوز للأخضر في مباراة أوزبكستان وليس اللاعب عبدالله الحمدان.

وساند حساب بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا عبر” تويتر” حساب المنتخب السعودي حيث قال الأول إن ناصر العمران هو من سجل هدف الفوز للأخضر بشباك المنتخب الأوزبكي وليس عبدالله الحمدان.

ومنح ناصر العمران بطاقة التأهل للأولمبياد للمنتخب السعودي بعد أداء مميز للغاية في خمس مباريات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وبسبب هدف ناصر العمران فإن المنتخب السعودي سيستعد لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الفائز على المنتخب الأسترالي في دور نصف النهائي اليوم الأربعاء، في اللقاء النهائي لكأس آسيا تحت 23 عامًا يوم الأحد المقبل حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة.

😍 Celebrations at Rajamangala 🏟 as Nasser Al Omran sealed 🇸🇦's place in the #AFCU23 final and #Tokyo2020!

🥳 Congratulations to the Green Falcons! pic.twitter.com/3unFRpWvSr

— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 22, 2020