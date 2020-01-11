ناقد يُوجه رسالة لرئيس النصر بعد التعادل ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي ما يحتاجه نادي النصر، وذلك بعد التعادل أمس الجمعة ضد نادي الاتحاد بنتيجة هدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجه محمد العنزي رسالته إلى صفوان السويكت رئيس نادي النصر حيث قال: النصر يحتاج لمختص نفسي والفريق أيضًا بحاجة لمزيد من الصفقات خاصة في مركز الظهير الأيسر.

وفي وقت آخر، حددت جماهير النصر أول اللاعبين الذين طالبت برحيلهم من النادي، وذلك بعد سوء أدائه في مباراة الاتحاد التي أُقيمت أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالبت جماهير النصر إدارة النادي، برئاسة صفوان السويكت، بالاستغناء عن اللاعب أحمد موسى في فترة الانتقالات الشتوية والتفريط فيه، خاصة أنه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق النصراوي بجانب إهداره للفرص في مباراة الأمس ضد الاتحاد.

وكان النيجيري أحمد موسى أهدر فرصة محققة لنادي النصر في الشوط الأول ضد الاتحاد بعد تمريرة متقنة من زميله المغربي نور الدين أمرابط.

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