نتائج قرعة كأس العرب لمنتخبات الشباب

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت، اليوم الاثنين، مراسم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا في العاصمة الرياض، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب خلال الفترة من 17 فبراير وحتى الخامس من شهر مارس المقبل، في 3 مدن “الرياض، الدمام والخُبر”، بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ العراق، تونس، موريتانيا والكويت، المجموعة الثانية؛ المغرب، البحرين، قطر وجيبوتي، المجموعة الثالثة؛ السعودية، فلسطين، الجزائر ومصر، والمجموعة الرابعة؛ السودان، ليبيا، الإمارات وجزر القمر.

وسيستضيف ملعبا الأمير فيصل بن فهد ونادي الرياض مباريات المجموعتين الثانية والرابعة، فيما ستُقام مباريات المجموعة الثالثة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، على أن تحتضن الخُبر مواجهات المجموعة الأولى على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وستنطلق مباريات دور المجموعات في كأس العرب لمنتخبات الشباب، من 17 فبراير وحتى 24 من الشهر ذاته، وستُقام مواجهات الدور ربع النهائي، يومي 27 و28 فبراير، على أن تُقام مباريات نصف النهائي في الثاني من مارس.

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