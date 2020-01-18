نجاح زراعة أول نبات على سطح القمر

المواطن - متابعة

كشف مهندس صيني عن كيفية قيامه بزراعة أول نبات على القمر باستخدام محيط حيوى صغير، والتى بقيت على قيد الحياة لمدة 9 أيام، حيث انتشرت جذورها جانبيًا بدلاً من الأسفل.

وفى هذا الأسبوع فى متحف التصميم بلندن، قدم أحد المهندسين الذين يعملون وراء مهمة Chang’e-4 التاريخية إلى القمر عرضًا حول المحيط الحيوى المصغر للمركبة الفضائية حيث ساعد هو وفريقه على إنتاج أول بذرة على سطح القمر.

وبحسب موقع ديلى ميل البريطاني، كان العرض التقديمى الذى ألقاه شيه جينج شين من جامعة تشونجتشينج، جزءًا من معرض الانتقال إلى المريخ الذى يعرض مجموعة من التقنيات المختلفة التى ستسمح للبشر بالبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل فى الفضاء وعلى كواكب أخرى.

ولم يقم أحد بإنجاز هذا الأمر سابقًا، لكن شيه وفريقه ابتكروا كبسولة حديقة أسطوانية لمحاولة إدخال النباتات فى عمق الفضاء الخارجى، ويبلغ طول الكبسولة نحو 8 بوصات وقطرها 6.5 بوصة وتحتوى على بذرة مستطيلة محملة بالقطن والبطاطس وبذور السلجم، ومجموعة متنوعة من الحشائش تدعى أرابيدوبسيس، وبيض ذبابة الفاكهة.

ومن المتوقع أن تساعد التجبرة على المدى البعيد، في توفير الأكسجين في القمرة لتمكين رواد الفضاء أو سائحو الفضاء من استنشاق الأكسجين الناتج عن النباتات ورؤية الأشياء الخضراء الحية في الفضاء.

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