نجم الهلال السابق على رادار الشباب

المواطن - محمد سمعه

يفكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في التعاقد مع أحد نجوم نادي الهلال السابقين، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر حواس العايد الصحافي في صحيفة “الرياضية” أن الشباب يتفق مع المدافع عبدالله الزوري نجم الهلال السابق ولاعب الوحدة الحالي لضمه كصفقة انتقال حر بعد دخوله فترة الأشهر الستة.

وكان عبدالله الزوري انضم لفريق الوحدة في عام 2018 قادمًا من الهلال بعد 11 عامًا قضاهم في جدران الأزرق بداية من عام 2007 حتى عام 2018.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الشباب عن توقيع عقدٍ احترافي مع اللاعب حسين القحطاني؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل في الخامس من يناير الجاري.

وأوضح حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان وقع عقدًا احترافيًّا مع حسين القحطاني يمتد لأربعة مواسم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ومثل حسين القحطاني، صاحب الـ25 عامًا، نادي الهلال في الفئات السنية المختلفة، وانتقل بعد ذلك إلى صفوف فريق الفيصلي، ويلعب في مركز خط الوسط.

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