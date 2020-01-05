نجم فلامنغو على رادار تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابرييل باربوسا” جابيجول” مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي والمُعار حاليًا لصفوف فريق فلامنغو البرازيلي.

ونجح جابيجول مؤخرًا في التألق مع فلامنغو، حيث ساهم في فوز الفريق البرازيلي بلقب كأس كوبا ليبرتادورس في نوفمبر الماضي على حساب ريفر بليت الأرجنتيني إضافة إلى مساهمته في احتلال فلامنغو للمركز الثاني بمونديال الأندية 2019 الذي أُقيم في قطر.

وقالت صحيفة ” ديلي ستار” الإنجليزية أن تشيلسي بقيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد يُفكر في التخلص من الفرنسي أوليفيه جيرو، مقابل التعاقد مع باربوسا من صفوف إنتر ميلان.

وكان باربوسا ألمح إلى رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي بعد تألق مواطنه روبيرتو فيرمينيو مع نادي ليفربول مؤخرًا.

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