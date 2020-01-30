نظام غذائي يقي من ألزهايمر

المواطن - متابعة

أظهرت دراسة حديثة أجراها الباحثون في جامعة راشفي بمدينة شيكاغو الأميركية، أن كبار السن الذين يعتمدون على الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضراوات والفاكهة والشاي، في نظامهم الغذائي، يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وأجرى الباحثون الدراسة التي استمرت 6 سنوات، على 921 شخصًا، يصل متوسط أعمارهم إلى 81 عامًا، وأصيب 220 شخصاً من بينهم بألزهايمر خلال فترة الدراسة.

وتبين للباحثين أن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالفلافونولات، وهي مضادات أكسدة تتواجد في الخضراوات والفاكهة والشاي، كانوا أقل عرضة للإصابة بأالزهايمر مقارنة بغيرهم بمقدار النصف.

ونصح كبير الباحثين في الدراسة، توماس هولاند، الجميع بضرورة تناول الفاكهة والخضراوات وخاصة الخضراوات الورقية، مع تناول الشاي، من وقت إلى آخر، لأنها مهمة للتمتع بصحة جيدة، وخاصة صحة المخ.

وقال مدير برنامج الذاكرة والمعرفة في مركز جيسينجر الطبي، جلين فيني، والذي لم يشارك في الدراسة، إنه بالرغم من أن خطر الإصابة بالخرف يزداد كلما تقدمنا في العمر إلا أنه ليس حتميًا، وهناك أشياء يمكن للناس العمل بها للحد من خطره.

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