هاليبرتون تقدم منحة بملايين الدولارات لجامعة الملك عبدالعزيز

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قدمت شركة هاليبرتون لاندمارك، منحة تعليمية، بقيمة ملايين الدولارات، لجامعة الملك عبد العزيز؛ لتدريب وإعداد الجيل القادم من المهندسين وعلماء النفط السعوديين.

وبحسب موقع ورلد أويل، توفر المنحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس إمكانية الوصول إلى منصة برنامج لاندمارك DecisionSpace®، لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك برامج المعالجة الزلزالية، والجيوفيزياء، وعلوم الأرض، والحفر والإنتاج.

ولم تُعلن الشركة قيمة هذه المنحة، لكنها ذكرت أنه من خلالها يكتسب الطلاب خبرة عملية من خلال تطبيق الدورات الدراسية العلمية على الواقع.

وقال سيد وايت، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحن فخورون بعلاقتنا بجامعة الملك عبد العزيز ونعترف بأهمية تزويد الطلاب بفرص لتطوير مهاراتهم باستخدام أحدث التقنيات في هذه الصناعة، وهذه المنحة تظهر التزامنا بتنمية المواهب المحلية وفرص العمل في البلاد.

تتماشى المنحة مع دعم هاليبرتون لبرنامج أرامكو السعودية في برنامج اكتفاء، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، كما يدعم رؤية 2030 بزيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا وخلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية.

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